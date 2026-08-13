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Propiedades residenciales en venta en Palmela, Portugal

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Palmela, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Palmela, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Moderno apartamento con 3 dormitorios, con una gran zona, aparcamiento privado y una terraza…
$363,166
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