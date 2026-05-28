Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Olhao
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Olhao, Portugal

;
Moncarapacho
16
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Olhao, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Piso 4/4
Experience the perfect blend of comfort and luxury in this stunning 3-bedroom apartment in f…
$890,449
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Olhao

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Olhao, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir