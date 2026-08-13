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Propiedades residenciales en venta en Odivelas, Portugal

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Odivelas, Portugal
Casa 5 habitaciones
Odivelas, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Esta hermosa villa que consta de cinco habitaciones amplias y confortables, es perfecta para…
$496,622
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