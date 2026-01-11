Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Machico, Portugal

Casa 4 habitaciones en Machico, Portugal
Casa 4 habitaciones
Machico, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Chalet de 4 dormitorios con 205 m2 de superficie bruta de construcción, con piscina, jardín …
$1,45M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Machico, Portugal
Casa 2 habitaciones
Machico, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Villa de 2 dormitorios en ruinas, para la restauración, en la pintoresca zona de Ribeira Sec…
$68,647
Dejar una solicitud
