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Villas en venta en Lourinha, Portugal

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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$717,976
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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$613,753
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