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Apartamentos con Terraza en venta en Loures, Portugal

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Apartamento 2 habitaciones en Loures, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loures, Portugal
Dormitorios 2
Área 85 m²
Apartamento de 85 m2 con 2 dormitorios y una terraza de 37 m2, situado en el nuevo complejo …
$539,995
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