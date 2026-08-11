Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Loures
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Loures, Portugal

;
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Loures, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loures, Portugal
Dormitorios 2
Área 85 m²
Apartamento de 85 m2 con 2 dormitorios y una terraza de 37 m2, situado en el nuevo complejo …
$536,900
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Loures, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loures, Portugal
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 1/10
$548,916
Dejar una solicitud
Villa en Loures, Portugal
Villa
Loures, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 373 m²
Granja, en el campo, con hermosas vistas del campo y las montañas. Hogar para aquellos que q…
$871,433
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Loures, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir