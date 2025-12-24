Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Loule, Portugal

6 propiedades total found
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
La casa con habitaciones 4 con un área de 350 metros cuadrados, completamente nueva, con esp…
$3,63M
Dejar una solicitud
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 313 m²
Impresionante villa con cuatro dormitorios y una piscina en el complejo interior Vila Sol La…
$1,99M
Dejar una solicitud
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 277 m²
Dos villas pareadas con 2 plantas más un sótano. La primera planta consta de un hall de entr…
$1,64M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 5
Área 415 m²
One Six Villas es seis impresionantes villas modernas conectadas con piscinas privadas, con …
$1,82M
Dejar una solicitud
Villa en Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Dormitorios 5
Encantadora villa 5 + 1 dormitorio con piscina privada y vistas panorámicas al mar cerca de …
$2,23M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Loule, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 265 m²
Un impresionante adosado de 3 dormitorios diseñado por Vasco Vieira está situado en un entor…
$2,23M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24

