Casa en condominio en venta en Lisboa, Portugal

Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Piso 1
Los apartamentos de 5 cuartos lujosos se encuentran en Condominium Parque Cidadela exclusivo…
$1,17M
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Cascais, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
El maravilloso apartamento 6 - habitación - con vista al mar se encuentra en un condominio e…
$1,50M
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Vila Franca de Xira, Portugal
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Vila Franca de Xira, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 123 m²
Piso 3/3
$528,413
