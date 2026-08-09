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Adosados en Venta en Lagoa, Portugal

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$733,996
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Parámetros de las propiedades en Lagoa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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