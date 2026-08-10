Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Grandola
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Grandola, Portugal

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$686,570
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grandola, Portugal
Casa 4 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 394 m²
Esta espectacular villa es nueva y se ha preparado para moverse, con toques de lujo, arquite…
$4,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir