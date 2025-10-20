Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Ferreira do Zezere
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Ferreira do Zezere, Portugal

1 propiedad total found
Apartamento 11 habitaciones en Beco, Portugal
Apartamento 11 habitaciones
Beco, Portugal
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Piso 2/2
Experience the best of Portugal in Ferreira do Zêzere, Tomar. This stunning 2-story condomin…
$726,551
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
