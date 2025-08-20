Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Ferreira do Zezere
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ferreira do Zezere, Portugal

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Ferreira do Zezere, Portugal
Villa 4 habitaciones
Ferreira do Zezere, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/2
Sumérgete en el encanto de Ferreira do Zêzere, una pintoresca ciudad de Tomar, Portugal. Est…
$192,265
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
