Alquiler a largo plazo de villas con piscina en Faro, Portugal

1 propiedad total found
Villa de 6 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa de 6 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Faro, Portugal

con Terraza