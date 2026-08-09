Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Castro Marim
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Castro Marim, Portugal

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Castro Marim, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 1
Área 84 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$693,540
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Área 99 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece un rendimiento mínimo garantizado de hasta un 5% al año…
$866,925
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir