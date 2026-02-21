Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Caldas da Rainha
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Caldas da Rainha, Portugal

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Foz do Arelho, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Foz do Arelho, Portugal
Dormitorios 3
Área 160 m²
Condominio con 9 villas, en construcción, en el corazón de Fos do Arello.3 dormitorios de al…
$412,007
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Caldas da Rainha, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir