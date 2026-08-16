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Villas en venta en Braga, Portugal

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Villa en Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Encantadora villa con 3 dormitorios en una parcela de 230 m2 con una excelente ubicación a p…
$522,860
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