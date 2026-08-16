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Propiedades residenciales en venta en Braga, Portugal

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Guimaraes
3
4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Guimaraes, Portugal
Casa 3 habitaciones
Guimaraes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Situado en una parcela de 464 m2, esta casa combina líneas contemporáneas con elementos trad…
$987,064
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Villa en Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Encantadora villa con 3 dormitorios en una parcela de 230 m2 con una excelente ubicación a p…
$522,860
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Apartamento 2 habitaciones en Guimaraes, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Guimaraes, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Nuevo apartamento de 2 dormitorios de alto nivel en Guimarães!!
$383,431
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Apartamento 3 habitaciones en Guimaraes, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Guimaraes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios de alto nivel en Guimarães!!
$313,716
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