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Propiedades residenciales en venta en Amarante, Portugal

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Amarante, Portugal
Casa 9 habitaciones
Amarante, Portugal
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 541 m²
Número de plantas 3
La casa está situada sobre un valle que le da una vista panorámica impresionante sobre las m…
$826,430
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Parámetros de las propiedades en Amarante, Portugal

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