Casa club Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Villa por el Mar en Omán • LIBERTAD • Residencia para propietarios
✨ El formato turístico de la vida, que suele ser elegido para la recreación, ahora puede ser propiedad. ✨ Propiedad total para extranjeros. ✨ La propiedad inmobiliaria da derecho a un permiso de residencia en Omán.
-----
Villa Club cerrado en Jebel Sifah
Prestigioso área costera donde el mar se encuentra con las montañas. Sólo 35 a 40 minutos a Muscat.
No es sólo una casa – es un resort de estilo de vida.
-----
🏡 Formatos de Villa
🛏 1 dormitorio - ~75 m2 💰 desde 210.000 USD (IVA incluido)
🛏🛏 2 dormitorios - ~98 m2 💰 273.000 dólares (IVA incluido)
🛏🛏🛏 3 dormitorios - ~120 m2 💰 desde 337.000 USD (IVA incluido)
📌 Baja densidad de construcción, número limitado de casas.
-----
🏡 Conjunto de villas
El precio ya incluye:
✔ Acabado completo.
✔ Mobiliario incorporado
✔ Cocina equipada
✔ Baños totalmente equipados
✔ Armarios incorporados
No se requieren inversiones adicionales después de la compra.
-----
🌿 Privacidad y comodidad
✔ Territorio cerrado
✔ Espaciosas parcelas de tierra
✔ Jardines privados y terrazas
✔ Capacidad de añadir piscina, zona BBQ, diseño de paisajes
Forma el nivel de residencia - desde el minimalismo elegante a una villa de resort.
--------------
🌟 Jebel Sifah infrastructure
🏖 Playas privadas y mar
⛵ Marina para yates
⛳ Campo de golf
🏨 Hoteles y clubes de playa
☕ Restaurantes y cafeterías
🏋️ Zonas de fitness y deportes
🌴 Medio ambiente turístico a nivel internacional
Formato de vida, comparable a los principales resorts.
-----
💳 Condiciones de compra
✔ Pago de baja - 10%
✔ Hasta 3 años de instalación
✔ Posición completa - Freehold
📌 La posesión de una propiedad da un permiso de residencia en Omán con la posibilidad de ampliarla.
-----
📈 Inversión atractiva
✔ Resort propiedad por el mar
✔ Mercado de cultivo de Omán
✔ Alta demanda de alquiler
✔ Modelo de ingresos en dólares
✔ Oferta limitada de villas
-----
🤝 Apoyo a la transacción llave en mano
• Selección de objetos para su propósito
• Apoyo legal
• Cálculos seguros
• Soporte después de la compra
• Consultas sobre alquiler y rentabilidad
-----
👨💼 Consulta individual con Omán experto en bienes raíces
Veamos:
• Escenarios de rentabilidad y propiedad • Selección de Villa Formato • Estrategia de compra financiera • Riesgos y estructura de transacción
🚩 Disponibilidad y condiciones especifican al aplicar
📞 Escribe para recibir:
Planificación de los precios actuales de los cálculos financieros Consulta personal 💬