  3. Casa club Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

Casa club Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

Mascate, Omán
$210,000
10
ID: 33913
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Omán
  • Región / estado
    Mascate

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🌊 Villa por el Mar en Omán • LIBERTAD • Residencia para propietarios

✨ El formato turístico de la vida, que suele ser elegido para la recreación, ahora puede ser propiedad. ✨ Propiedad total para extranjeros. ✨ La propiedad inmobiliaria da derecho a un permiso de residencia en Omán.

-----

Villa Club cerrado en Jebel Sifah

Prestigioso área costera donde el mar se encuentra con las montañas. Sólo 35 a 40 minutos a Muscat.

No es sólo una casa – es un resort de estilo de vida.

-----

🏡 Formatos de Villa

🛏 1 dormitorio - ~75 m2 💰 desde 210.000 USD (IVA incluido)

🛏🛏 2 dormitorios - ~98 m2 💰 273.000 dólares (IVA incluido)

🛏🛏🛏 3 dormitorios - ~120 m2 💰 desde 337.000 USD (IVA incluido)

📌 Baja densidad de construcción, número limitado de casas.

-----

🏡 Conjunto de villas

El precio ya incluye:

✔ Acabado completo.

✔ Mobiliario incorporado

✔ Cocina equipada

✔ Baños totalmente equipados

✔ Armarios incorporados

No se requieren inversiones adicionales después de la compra.

-----

🌿 Privacidad y comodidad

✔ Territorio cerrado

✔ Espaciosas parcelas de tierra

✔ Jardines privados y terrazas

✔ Capacidad de añadir piscina, zona BBQ, diseño de paisajes

Forma el nivel de residencia - desde el minimalismo elegante a una villa de resort.

--------------

🌟 Jebel Sifah infrastructure

🏖 Playas privadas y mar

⛵ Marina para yates

⛳ Campo de golf

🏨 Hoteles y clubes de playa

☕ Restaurantes y cafeterías

🏋️ Zonas de fitness y deportes

🌴 Medio ambiente turístico a nivel internacional

Formato de vida, comparable a los principales resorts.

-----

💳 Condiciones de compra

✔ Pago de baja - 10%

✔ Hasta 3 años de instalación

✔ Posición completa - Freehold

📌 La posesión de una propiedad da un permiso de residencia en Omán con la posibilidad de ampliarla.

-----

📈 Inversión atractiva

✔ Resort propiedad por el mar

✔ Mercado de cultivo de Omán

✔ Alta demanda de alquiler

✔ Modelo de ingresos en dólares

✔ Oferta limitada de villas

-----

🤝 Apoyo a la transacción llave en mano

• Selección de objetos para su propósito

• Apoyo legal

• Cálculos seguros

• Soporte después de la compra

• Consultas sobre alquiler y rentabilidad

-----

👨‍💼 Consulta individual con Omán experto en bienes raíces

Veamos:

• Escenarios de rentabilidad y propiedad • Selección de Villa Formato • Estrategia de compra financiera • Riesgos y estructura de transacción

🚩 Disponibilidad y condiciones especifican al aplicar

📞 Escribe para recibir:

Planificación de los precios actuales de los cálculos financieros Consulta personal 💬

Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Casa
Área, m² 98.0
Precio por m², USD 2,758
Precio del apartamento, USD 270,270

Localización en el mapa

Mascate, Omán

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud
