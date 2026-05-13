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Villas con garaje en venta en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

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Agios Sergios
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Villa 4 habitaciones en Agios Sergios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Sergios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Situado en una de las zonas más tranquilas y bien organizadas de Yeniboğaziçi, Gazimağusa, e…
$371,931
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Parámetros de las propiedades en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

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