Villas con piscina en venta en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

2 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Agios Sergios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Sergios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
☀️Proyecto único en el corazón del Mediterráneo☀️Proyecto de villa☀️Servicios del hotel☀️Pis…
$231,760
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 4 habitaciones en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Totalmente amueblado semiconjunto 3+1 Villa en proyecto Sunrise🏡El proyecto ISATIS SUNRISE e…
$365,936
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Parámetros de las propiedades en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

