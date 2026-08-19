Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

;
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Sergios, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Sergios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Finca de Chipre: 3+1 adosada en Orchard, Yeni Boğaziçi - casa terminada junto al mar y Famag…
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir