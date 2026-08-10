Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Trikomo
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Trikomo, Chipre del Norte

;
Adosado Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Cozy Two-Storey 2+1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Se ofrece una cómoda casa adosada de 2+1 pis…
$218,853
VAT
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$132,441
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas Unifamiliares con un Diseño Especial en Complejo Urbanizado en el Norte de Chipre Iske…
$465,767
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Casa adosada de tres dormitorios de 125 m2 con una amplia terraza de 43 m2 y un jardín priva…
$222,973
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir