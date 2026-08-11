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Propiedades residenciales en venta en Dipkarpaz, Chipre del Norte

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Dipkarpaz, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Dipkarpaz, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
A multi-storey complex with 720 apartments with 1, 2 bedrooms and several penthouses with 3 …
$132,811
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