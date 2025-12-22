Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkosa
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Lefkosa, Chipre del Norte

2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$328,818
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$214,906
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$316,237
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Ático Ático 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 4
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$315,066
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Gonyeli, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gonyeli, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
$96,211
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 60 m²
$126,226
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts

Parámetros de las propiedades en Lefkosa, Chipre del Norte

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir