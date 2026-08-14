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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Lefke Belediyesi, Chipre del Norte

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Apartamento 3 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Alquilar propiedad en el norte de Chipre por el mar – 2+1 apartamento en Aphrodite Beachfron…
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