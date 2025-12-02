Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados en Venta en Lapithos, Chipre del Norte

2 propiedades total found
Adosado 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/2
Townhouse 2+1 con plazos de hasta 3 años!A su atención ofrecemos una casa adosada en un excl…
$317,948
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Adosado 2 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
