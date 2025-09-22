Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vista a la montaña

Dúplex en la montaña en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
3
1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Número de plantas 2
Listo para moverse en villa semiconjunta con vistas al mar y a la montaña cerca de la popula…
$471,625
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
