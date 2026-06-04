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Adosados con piscina en Venta en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte

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Trikomo
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Cozy Two-Storey 2+1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Se ofrece una cómoda casa adosada de 2+1 pis…
$218,853
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THE HUB PROPERTY LTD
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Parámetros de las propiedades en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte

con Vista a la montaña
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De lujo
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