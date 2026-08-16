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Propiedades residenciales en venta en Guzelyurt, Chipre del Norte

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apartamentos
4
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
$126,722
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Apartamento 1 habitacion en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 56 m²
Número de plantas 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/13
Region Guselyurt The most affordable prices !!! studio 34 m2 1+1 60 m2 2+1 penthou…
$65,431
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It Is RealtyIt Is Realty
Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 11
$98,393
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