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Apartamentos del mar en venta en Guzelyurt District, Chipre del Norte

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Guzelyurt
4
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Alto Potencial de Ingresos de Alquiler en el Norte de Chipre Kalkanli Guzel…
$134,994
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Apartamento 1 habitacion en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 56 m²
Número de plantas 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 11
$98,393
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Tipos de propiedades en Guzelyurt District

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Guzelyurt District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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