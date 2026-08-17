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Apartamentos en la montaña en venta en Guzelyurt District, Chipre del Norte

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
9
Guzelyurt
4
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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 56 m²
Número de plantas 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 11
$98,393
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Tipos de propiedades en Guzelyurt District

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Guzelyurt District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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