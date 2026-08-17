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Apartamentos en venta en Guzelyurt District, Chipre del Norte

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Guzelyurt Belediyesi
12
Morphou
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Guzelyurt
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12 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Morphou, Chipre del Norte
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Región de GuzelyurtComplejo único con precios asequibles!Estudios de 34 m21+1 de 60 m22+1 át…
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Apartamento 2 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
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Estudio en Prasteio, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Syrianochori, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Syrianochori, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Propiedad en la primera costa. Gaziver, Guzelyurt Apartamento en bloque 7, disposición 1+1 S…
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Apartamento 1 habitacion en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 1
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Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Apartamento 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Morphou, Chipre del Norte
Dormitorios 3
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$126,722
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Apartamento 3 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 3
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$378,704
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Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/13
Region Guselyurt The most affordable prices !!! studio 34 m2 1+1 60 m2 2+1 penthou…
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Apartamento 2 habitaciones en Nikitas, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Nikitas, Chipre del Norte
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🏝️ Cielo costero – Vida en el Paraíso por el Mar 🏝️📍 Güzelyurt, Northern Cyprus🌊 Proyecto de…
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Apartamento 2 habitaciones en Morphou, Chipre del Norte
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Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
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$102,542
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Estudio 1 habitación en Morphou, Chipre del Norte
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Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Piso 11
$98,393
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Tipos de propiedades en Guzelyurt District

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Guzelyurt District, Chipre del Norte

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