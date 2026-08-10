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Estudios con piscina en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
Estudio Borrar
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
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