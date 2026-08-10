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Estudios del mar en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
Estudio Borrar
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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 47 m²
Piso 1/2
Nuevo proyecto en la región de Esentepe, clase premium en el 1er. Línea de la costa mediterr…
$130,447
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 2
$80,656
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 42 m²
Awesome villa complex in Northern CyprusThe project is located in Esentep, KyreniaPerfect Me…
$101,776
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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