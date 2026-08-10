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Bungalow con piscina en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el sitio…
$620,669
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Bungalows 3+1 en Mykonos HomesBungalow de lujo se encuentra en primera línea de mar en Esent…
$2,00M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Nuevo bungalow con 3 dormitorios en el mar en Esentepe!Este prestigioso complejo costero ofr…
$1,02M
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
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con Vista a la montaña
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con Vista al lago
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