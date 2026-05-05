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Bungalow del lago en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el sitio…
$620,669
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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