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Bungalow del mar en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
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Kyrenia
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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9 propiedades total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el sitio…
$620,669
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
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Villas en un complejo seguro ubicado en una región prestigiosa en Girne Girne es una ciudad …
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 2
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$524,653
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Número de plantas 2
Villas con Jardín Independiente y Piscina Norte de Chipre Girne Esentepe El norte de Chipre …
$783,599
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villas Integradas con la Naturaleza y las Vistas en Esentepe Norte de Chipre Girne, una de l…
$904,952
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vasilia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vasilia, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Área 120 m²
$150,329
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Karavas, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
$318,698
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kazafani, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kazafani, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
$174,382
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
$303,064
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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