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Adosados con piscina en Venta en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

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Kyrenia
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Casa moderna con título turco en Orchid Kyrenia, Bellapais es el hogar perfecto para una vid…
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Parámetros de las propiedades en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

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