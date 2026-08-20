Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Girne Belediyesi
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Agios Georgios, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Georgios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
🏡 ✨ — в📍 🏖️ —🏨 Kaya Palazzo —🛒 — в🚶 #явартира:🛏️ 1 с🚿1 сану🛋️ 🌿 == sync, corrected by elderm…
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
3+1 Alquiler de apartamentos en Girne Centre - amplio alojamiento en el norte de Chipre con …
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

con Piscina
Realting.com
Ir