Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Tivat
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

;
Tivat
5
Krasici
4
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
TOP TOP
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Lusticka, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Lusticka, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Apartamento duplex de lujo de 2 dormitorios en venta – 119 m2 Silencio El Cubo, KrašićiUn ap…
$576,707
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Horizon Real Estate
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Apartamento duplex de lujo de 2 dormitorios en venta – 129,6 m2 viv The Cube, KrašićiUn apar…
$588,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Horizon Real Estate
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Krasici, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Dúplex moderno en el nuevo complejo residencial ultra contemporáneo clase premium en la pení…
$585,805
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Exclusivo apartamento dúplex en Porto MontenegroCaracterísticas clave:• Amplio dúplex de dos…
$1,44M
VAT
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Durasevici, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Durasevici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
🌊 Pervo línea de alojamiento con vidom en el marID-599📍 Tivat, Djurashevichi📐 Plaza: 85 m2 +…
$286,870
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Superficie: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 terrazas)Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeEl amp…
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Apartamento dúplex de lujo de 2 dormitorios en venta – 150.6 m2 viv The Cube, KrašićiUn apar…
$615,062
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Horizon Real Estate
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Piso 1/2
LOCALACIÓNEste apartamento dúplex se encuentra en Tivat Center. El mar y la playa están a 50…
$1,53M
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Durasevici, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Durasevici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Descubra la combinación perfecta de historia y elegancia contemporánea en esta casa de piedr…
$432,890
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel
Tivat, Montenegro
Área 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir