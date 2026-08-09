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Apartamentos de varios niveles en venta en Tivat, Montenegro

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Superficie: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 terrazas)Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeEl amp…
$1,48M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Exclusivo apartamento dúplex en Porto MontenegroCaracterísticas clave:• Amplio dúplex de dos…
$1,44M
VAT
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Piso 1/2
LOCALACIÓNEste apartamento dúplex se encuentra en Tivat Center. El mar y la playa están a 50…
$1,53M
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Apartamentos multinivel en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel
Tivat, Montenegro
Área 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
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