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Dúplex en venta en Tivat, Montenegro

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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex de 76 m2, situado en un nuevo complejo residenc…
$351,393
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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex con una superficie de 83,84 m2, situado en un n…
$396,705
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Dúplex 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 5
Inmobiliaria, MontenegroUn moderno apartamento dúplex de dos dormitorios con una superficie …
$517,843
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TekceTekce
Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex de 78 m2, situado en un nuevo complejo residenc…
$360,641
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