Arrendamiento a largo plazo propiedad en Municipio de Podgorica, Montenegro

Podgorica
196
199 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Zona: 94m2Dormitorios: 2Baños: 1+1Garaje: 1Amueblado apartamento de dos dormitorios en el co…
Precio en demanda
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio de 44 m2 en alquiler en Zagorič, el apartamento es funcional, lu…
$581
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento confortable y funcional con una superficie de 55 m2, situado en la…
$639
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler, 45 m2 en Zabjelo, en Vojislavljevića Boulevard. Pre…
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler piso amueblado de 43m2, en el segundo piso de un edificio en Zabjelo
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
En el edificio Máximo, una de las ubicaciones de negocios más prestigiosas y buscadas de la …
$465
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Parcelas en Podgorica, Montenegro
Parcelas
Podgorica, Montenegro
La oferta incluye terreno con una superficie de aproximadamente 1.800 m2, situado en una ubi…
Precio en demanda
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de una habitación en alquiler, 27 m2, Zabjelo. El apartamento es ordenado y func…
$407
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Dalmatinska, Montenegro
Apartamento
Dalmatinska, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio de 38m2 se alquila en Dalmatinska Street. El apartamento consta …
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
Espacio de negocios de 47m2 en alquiler en el barrio de Zabjelo. El espacio está en la fase …
$546
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento nuevo y bien amueblado está en alquiler en Zagorič, en una excelente ubicació…
$581
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de una habitación de 60 m2 se alquila en Gorica C por 600 euros al mes. El apart…
$698
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Casa en Podgorica, Montenegro
Casa
Podgorica, Montenegro
Una casa de tres dormitorios con una superficie de 200 m2 se alquila en Donja Gorica a un pr…
$1,744
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Apartamento de dos dormitorios en el complejo Capital Plaza en Podgorica disponible para alq…
Precio en demanda
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento amueblado de una habitación en alquiler en la primera planta, zona 43m2, en edif…
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento de una habitación de 44m2 está en alquiler, situado en el barrio de Zagorič, …
$581
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento semi-construido de 49 m2 está disponible en alquiler, situado en la primera p…
$639
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler – 45m2 – Zabjelo (Filipa Lainovića) Apartamento amue…
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler es un apartamento estudio de 37 m2 en Mali Brdo, precio 390€. El apartamento es ord…
$453
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un lujoso apartamento amueblado de una habitación con una superficie de 41 m2 está en venta …
$161,023
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler, 40 m2, Gornja Gorica. El apartamento es ordenado y …
$465
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler casa de tres dormitorios con una superficie de 120m2 en Zabjelo, espacioso y confor…
$1,744
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Dalmatinska, Montenegro
Apartamento
Dalmatinska, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler – 43 m2, Dalmatinska Street Un hermoso y confortable…
$581
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Casa en Podgorica, Montenegro
Casa
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento de tres dormitorios con una superficie de 100m2 como parte de una …
$1,046
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Ulica 14 Vranici, Montenegro
Apartamento
Ulica 14 Vranici, Montenegro
Apartamento estudio amueblado 37m2 en alquiler en una casa privada en la calle Boško Pusonji…
$291
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Pejton, Montenegro
Apartamento
Pejton, Montenegro
Se alquila un apartamento de tres dormitorios con una superficie de 100 m2 en el edificio Pe…
$1,163
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de un dormitorio de 37m2 se alquila en Tološi, funcional y confortable, en una u…
$523
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento de 2 dormitorios de 62 m2 en Zabjelo, calle Vizina. Precio: 700 € …
$814
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
Espacio perfecto y funcional de 75 m2 ideal para diversas actividades: oficinas, salones o e…
$1,163
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento de una habitación de 50 m2 se alquila en una excelente ubicación en el Bloque…
$698
por mes
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski

Tipos de propiedades en Municipio de Podgorica

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales

Parámetros de las propiedades en Municipio de Podgorica, Montenegro

con Garaje
