Arrendamiento a largo plazo propiedad en Podgorica, Montenegro

apartamentos
149
casas independientes
15
bienes raíces comerciales
36
201 propiedad total found
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de una habitación de 44 m2 se alquila en una hermosa ubicación en el Gorica C ba…
$808
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento de una habitación de 40 m2 se alquila en el barrio Kruševac. El apartamento e…
$465
por mes
Apartamento en Pejton, Montenegro
Apartamento
Pejton, Montenegro
Se alquila un apartamento de tres dormitorios con una superficie de 100 m2 en el edificio Pe…
$1,163
por mes
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
Se alquila un hangar completamente nuevo y moderno con una superficie de 220 m2, situado en …
$1,860
por mes
Apartamento en Dalmatinska, Montenegro
Apartamento
Dalmatinska, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio de 38m2 se alquila en Dalmatinska Street. El apartamento consta …
$523
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de un dormitorio de 37m2 se alquila en Tološi, funcional y confortable, en una u…
$523
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler piso amueblado de 43m2, en el segundo piso de un edificio en Zabjelo
$523
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Este parece ser un moderno apartamento de tres dormitorios con una superficie total de 107 m…
$2,558
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un apartamento de una habitación de 40 m2 se alquila en Block 6. El apartamento tiene un dis…
$523
por mes
Apartamento en Dalmatinska, Montenegro
Apartamento
Dalmatinska, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler – 43 m2, Dalmatinska Street Un hermoso y confortable…
$581
por mes
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
Espacio de negocios de 47m2 en alquiler en el barrio de Zabjelo. El espacio está en la fase …
$546
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento confortable y funcional con una superficie de 55 m2, situado en la…
$639
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler en el segundo piso del edificio Máximo, con una supe…
$577
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Un amplio apartamento de una habitación de 56 m2 se alquila en el barrio Stara Varoš. El apa…
$581
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de una habitación en alquiler, 27 m2, Zabjelo. El apartamento es ordenado y func…
$407
por mes
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
En el edificio Máximo, una de las ubicaciones de negocios más prestigiosas y buscadas de la …
$465
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento en alquiler en un nuevo edificio en la calle Iva Vizina, Zabjelo. El apartamento…
$581
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento de 47m2, situado en el complejo Central Point, en la cuarta planta…
$639
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Se alquila un apartamento de 2 dormitorios de 62 m2 en Zabjelo, calle Vizina. Precio: 700 € …
$814
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Estudio apartamento de 37 m2 en alquiler en Radnička Street, Tološka Forest. Precio 250EUR E…
$291
por mes
Propiedad comercial en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial
Podgorica, Montenegro
Espacio de negocios para alquilar 129 m2 – detrás de Alpe bar (Preko Morače) Un espacio de n…
$1,744
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Zona: 94m2Dormitorios: 2Baños: 1+1Garaje: 1Amueblado apartamento de dos dormitorios en el co…
Precio en demanda
Apartamento en Ulica 14 Vranici, Montenegro
Apartamento
Ulica 14 Vranici, Montenegro
Apartamento estudio amueblado 37m2 en alquiler en una casa privada en la calle Boško Pusonji…
$291
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento estudio de 28 m2 se alquila en el barrio Kruševac. El apartamento está amueblado…
$291
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler casa de tres dormitorios con una superficie de 120m2 en Zabjelo, espacioso y confor…
$1,744
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de 1 dormitorio de 44 m2 en alquiler en Zagorič, el apartamento es funcional, lu…
$581
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento amueblado de una habitación en alquiler en la primera planta, zona 43m2, en edif…
$523
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Apartamento de dos dormitorios en alquiler, 74 m2, en el edificio Emerald Garden y lujosamen…
$1,395
por mes
Casa en Podgorica, Montenegro
Casa
Podgorica, Montenegro
Una casa de cuatro dormitorios con una superficie de 200 m2 se alquila en Donja Gorica a un …
$1,744
por mes
Apartamento en Podgorica, Montenegro
Apartamento
Podgorica, Montenegro
Alquiler es un apartamento estudio de 37 m2 en Mali Brdo, precio 390€. El apartamento es ord…
$453
por mes
Parámetros de las propiedades en Podgorica, Montenegro

