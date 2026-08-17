Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Petrovac, Montenegro

;
apartamentos
149
casas independientes
39
188 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/4
Un acogedor apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la primera planta de Montenegrin (2…
$136,622
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Una excepcional casa duplex de 150 m2 en venta en Petrovac, Budva, que ofrece una combinació…
$323,816
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 3/4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$254,482
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 3/4
Ofrecemos a la venta un apartamento con tres dormitorios independientes y vistas al mar en P…
$253,834
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$242,296
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Apartamento 169 m2 En el apartamento 3 dormitorios, 3 baños, sala de estar, cocina El aparta…
$491,471
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1/5
A4-1881. Apartamento de dos dormitorios en Petrovac con vistas al marVenta apartamento de do…
$174,929
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 000 m²
Piso 1/5
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$186,302
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Acogedora y totalmente legalizada casa de 2 plantas (pueblo) en venta en Petrovets Ponemos a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/2
Este amplio apartamento en Petrovac con una superficie de 83 metros cuadrados más una terraz…
$196,240
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 2
Apartamento con dos dormitorios y vistas a la piscina en PetrovacOfrecido en venta apartamen…
$209,319
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 3
Venta: Apartamento de tres dormitorios en PetrovacSuperficie: 120 m2Equipamiento: salón con …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 917 m²
Número de plantas 4
La villa se encuentra en Petrovac, la primera línea del mar, a la playa de la ciudad 80 metr…
$4,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/2
Dúplex de 94 m2 con vistas panorámicas al mar en venta Características generales: Superficie…
$211,420
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/4
Presentamos a la venta un increíble apartamento de 71 m2, situado justo en la primera línea …
$345,941
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Área 40 m²
Petrovac, centro. Apartamentos en el centro de Petrovets, en una ubicación conveniente La d…
$183,862
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos un acogedor apartamento de 43 m2 con 1 dormitorio y una amplia terraza amueblada d…
$146,023
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
Piso 5/5
Apartamento de lujo en el centro de Petrovac. Casa moderna de alta calidad con ascensor, fre…
$967,737
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento en venta en Montenegro, en Petrovac. A unos 500 metros del mar.El nuevo edificio…
$261,661
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento en Petrovac, Montenegro
Apartamento
Petrovac, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2
Le presentamos un amplio estudio de 31 m2 más una terraza de 3 m2 con vistas al mar. ¡El lug…
$133,035
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 1/3
Dos dúplexs con vistas panorámicas de Petrovac. En venta se ofrece una moderna y acogedora c…
$359,997
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Venta es un amplio apartamento de tres pisos en Petrovac, que cubre 104 m2, con una vista im…
$314,739
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1
Apartamento de 3 dormitorios en venta en complejo residencial con piscina, Centro Petrovac C…
$194,435
Dejar una solicitud
Casa en Petrovac, Montenegro
Casa
Petrovac, Montenegro
Área 403 m²
Número de plantas 3
Venta de una casa con una parcela + un negocio listo en Petrovac! La casa fue construida seg…
$592,033
Dejar una solicitud
Apartamento 19 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 19 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 833 m²
Venta de Edificio de Inversiones con Apartamentos en Petrovac: Opportunity Ideal para Ingres…
$790,313
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/6
Apartamento en venta en PetrovacSuperficie total: 85 m2Planta: 1/6 (con ascensor)Disposición…
$210,904
Dejar una solicitud
Villa en Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 917 m²
Número de plantas 3
Ubicación: La villa se encuentra en Petrovac, la primera línea del mar, a la playa de la ciu…
$3,25M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Silencio Vista al mar Silencio Chimenea Silencio Balcón en cada habitación Silencio Estacion…
$331,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 466 m²
Rustic Pastrovski-Style Villa con piscina y vistas panorámicas – Krusevica, Petrovac Situado…
$1,14M
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 7/7
Ofrecemos a la venta un apartamento único en la planta superior de un complejo residencial c…
$389,760
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir