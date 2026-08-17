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Propiedades residenciales en venta en Niksic, Montenegro

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apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Niksic, Montenegro
Casa 1 habitacion
Niksic, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
$87,197
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Apartamento 1 habitación en Niksic, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Niksic, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Un amplio apartamento de dos dormitorios en venta en el conocido edificio Neksan en Nikšić. …
$159,205
VAT
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Apartamento 1 habitación en Niksic, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Niksic, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un amplio apartamento de dos dormitorios en venta en el mismo centro de Nikšić, que ofrece u…
$207,369
VAT
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 9 habitaciones en Put pored Bistrice III, Montenegro
Apartamento 9 habitaciones
Put pored Bistrice III, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 507 m²
Piso 4
Esta impresionante propiedad presenta una oportunidad incomparable para poseer una villa de …
$1,74M
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Casa en Niksic, Montenegro
Casa
Niksic, Montenegro
Área 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Casa 4 habitaciones en Niksic, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Niksic, Montenegro
Dormitorios 4
Área 220 m²
Magnífica casa en el pueblo de Kovachi. Un lugar tranquilo aislado con hermosa naturaleza y …
$484,317
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Niksic, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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