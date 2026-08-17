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Casas en Venta en Niksic, Montenegro

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3 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Niksic, Montenegro
Casa 1 habitacion
Niksic, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
$87,197
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Casa en Niksic, Montenegro
Casa
Niksic, Montenegro
Área 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Casa 4 habitaciones en Niksic, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Niksic, Montenegro
Dormitorios 4
Área 220 m²
Magnífica casa en el pueblo de Kovachi. Un lugar tranquilo aislado con hermosa naturaleza y …
$484,317
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Parámetros de las propiedades en Niksic, Montenegro

con Garaje
Baratos
De lujo
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