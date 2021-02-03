Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$258,194
10
ID: 28773
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu sprata, a uknjižen je na 50m2.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$165,244
Otros complejos
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$364,293
Número de plantas 3
Centrale es una nueva adición al complejo de la Bahía de Luštica, combinando un retiro tranquilo con todos los beneficios de la vida cosmopolita.Este nuevo distrito se convertirá en el centro de la ciudad de Luštica Bay y en un floreciente barrio residencial. Construido con el diseño intelig…
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Mostrar todo Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$463,891
Opciones de acabado Con acabado
Área 35–76 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Hoteles excepcionales en los valles de Kolasin: invierta en lujo y relajación en Montenegro Descripción del proyecto: Kolasin Valleys está abriendo una nueva página en el mundo de los negocios y las inversiones hoteleras en la región montañosa de Montenegro. Este proyecto apto para tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Estudio
35.0
214,771
Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Radovici, Montenegro
de
$450,430
Opciones de acabado Con acabado
Área 71–338 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Anclado en una rica tradición local y un profundo respeto por la naturaleza, Lustica Bay es el mayor complejo de lujo y proyecto residencial hasta la fecha con un campo de golf, puerto deportivo y muchos más. Este desarrollo está situado en la hermosa península de Lustica en la maravillosa b…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
507,000
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 118.0
700,646 – 1,60M
Villa
184.0 – 338.0
2,58M – 4,04M
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
